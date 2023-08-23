وزير الري يؤكد اهتمام مصر الدائم بقضايا المياه والمناخ

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اهتمام مصر الدائم بقضايا المياه والمناخ، حيث يعدان من أهم أولويات الدولة، وحرصها على التعاون مع الأمم المتحدة وكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للعمل على زيادة اهتمام المجتمع الدولي بملف المياه والمناخ.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع سابا كوروسى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على هامش "الأسبوع العالمي للمياه" في استوكهولم، حيث تم الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه على مستوى العالم.

وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات الجارية لعقد مؤتمر المناخ القادم (COP28)، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية البناء على ما تحقق خلال مؤتمر (COP27) والاستمرار في وضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية، حيث تعمل مصر حاليا (بالتنسيق مع اليابان والمملكة المتحدة) على تقديم تقرير لأمانة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمواصلة البناء على إنجازات ملف المياه والتي تحققت خلال مؤتمر (COP27).

كما تمت مناقشة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذي عقد فى شهر مارس ٢٠٢٣ وما تلاها من إجراءات لتفعيل هذه النتائج، وخاصة "الحوار التفاعلي حول المياه والمناخ" والذي نظمته مصر واليابان خلال المؤتمر، حيث لفت الدكتور سويلم إلى أنه سيتم عقد جلسة رفيعة المستوى على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه لبحث المضي قدما في هذا الحوار التفاعلي.

وتمت مناقشة الإعداد للقمة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بأهداف التنمية المستدامة والمقرر عقدها فى سبتمبر ٢٠٢٣، والمناقشات المتوقعة خلال القمة عن ملف المياه وتحقيق أهدف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس منها المعني بالمياه.​