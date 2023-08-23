بالرقم القومي.. نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة 2023
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية؛ حيث بحثا الخطوات القادمة لاستكمال مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب بالوزارة، واتفقا على تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشفوية للناجحين بالامتحان الإلكتروني، في ضوء الأسس التي وضعتها لجنة الاختيار المشكلة بالجهاز وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إتاحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الأربعاء إمكانية استعلام المتقدمين عن نتيجة الامتحان الإلكتروني على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة والجهاز أكدا على فلسفة منظومة الامتحان والمراحل التي ينبغي أن يمر بها المتقدم، والتي تتميز بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتسهم في القياس الدقيق لقدرات المتقدمين، للوصول إلى الهدف الأسمى وهو اختيار أكفأ العناصر المتقدمة للمسابقة لشغل الوظيفة العامة.
وناشد وزير الأوقاف المتقدمين للتعيين في وظيفة إمام بالوزارة، بضرورة الاستعداد الجيد للمسابقة ومراجعة حفظ القرآن الكريم، إلى جانب المزيد من المراجعة في العلوم الشرعية وبخاصة الفقه وعلوم القرآن الكريم وعلوم الحديث، مع ضرورة الإلمام بالمعلومات العامة التي ينبغي أن يلم بها الإمام الواعي المدرك لأهمية دوره التنويري في المجتمع من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير.
من جانبه أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز انتهى من إجراء الامتحان الإلكتروني للمتقدمين للمسابقة، حيث خضع المتقدمون لامتحان يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها.
وللاطلاع على نتيجة مسابقة الأئمة اضغط على الرابط التالي:هنا
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