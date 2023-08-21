توقعات بارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تستمر في التحسن حتى بداية الأسبوع المقبل دون تغير كبير في درجات الحرارة أو الظواهر الجوية.

وأضافت غانم اليوم لمصراوي، أن فترة النهار ترتفع بها درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس شديدة على المناطق الجنوبية وفي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار.

وتابعت: "مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، وفي الصباح الباكر خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح ما يقلل إحساس نسبة الرطوبة".

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ترتفع خلال فترة الظهيرة بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العاليا، مع نسبة الرطوبة، موضحة أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى تصل إلى 36 درجة.

وأكدت أنه يتبقى شهر على نهاية فصل الصيف ومن المتوقع أن تحدث موجات شديدة الحرارة لكن ليست بنفس القوة التي شاهدناها الفترة السابقة، سواء في ارتفاع درجات الحراة الكبيرة أو المدة الزمنية.

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