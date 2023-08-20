احجز تذكرة القطار من تحت بيتك.. تفاصيل خدمة جديدة للسكة الحديد
كتب- محمد نصار:
قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه تم الاتفاق مع شركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني من أجل إتاحة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر منافذها.
وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن الأمر ما زال في مرحلة التجهيز قبل تطبيقه بشكل رسمي.
وتابع المصدر أن ذلك يأتي في إطار خطة التحول الرقمي ميكنة خدمات المسافرين على خطوط السكة الحديد ومن أجل تخفيف الضغط والزحام على مكاتب حجز القطارات في المحطات وخاصة أيام المناسبات والأعياد.
وشدد المصدر على أن هذه الخدمة فور تفعيلها ستتيح للراكب حجز التذكرة التي يريدها في الوقت الذي يريده من أي ماكينة فوري أسفل منزله أو فرع فوري بدون الذهاب إلى المحطة.
وتابع المصدر أنه توجد وسائل أخرى للحجز سواء من خلال المحطات نفسها أو من خلال أبلكيشن الموبايل الخاصة بالسكة الحديد أو من خلال رابط الموقع الإلكتروني لحجز القطارات.
سوق مصراوى
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