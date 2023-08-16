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الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر 1445 هجرية

08:25 م الأربعاء 16 أغسطس 2023

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الخميس، هو أول أيام شهر صفر لعام 1445 هجرية، بعد استطلاع الهلال.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، أصدر بيانا بشأن غرة هلال شهر صفر لعام 1445 هجرية.

وأكد المعهد في بيانه، أن هلال شهر صفر لعام 1445 هجرية يولد في سماء القاهرة وبعض الدول العربية يوم الأربعاء الـ 16 من أغسطس لعام 2023، الموافق الـ 29 من محرم، بعد غروب الشمس.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الخميس الموافق الـ 17 من أغسطس لعام 2023، هو أول أيام شهر صفر لعام 1445 هجرية.

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