الحرارة تصل لـ 45.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الاثنين

كتب- عمر كامل:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 16 أغسطس ولمدة أسبوع حتى الإثنين 21 أغسطس.

ويسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحراره رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى ظهور السحب المنخفضة صباحًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، فضلًا عن نشاط للرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

وتتراح درجات الحرارة المسجلة والمحسوسة ما بين 31 درجة مئوية عظمى و45 درجة وتشهد القاهرة الكبرى على مدار الأسبوع درجات حرار عظمى لن تتخطى عن 35 درجة مئوية، بينما تشهد محافظات الصعيد درجات حرارة مسجلة تصل إلى 44 درجة مئوية.