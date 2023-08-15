الطقس| انخفاض القاهرة 8 درجات عن الموجة الحارة.. ننشر درجات الحرارة الآن
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كتب- محمد نصار:
تستمر حالة التحسن في الأحوال الجوية على جميع المناطق التي تشهدها مصر حاليا، حيث نشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مقارنة بدرجات الحرارة التي سجلتها خلال الموجة الحارة نهاية شهر يوليو الماضي.
وبلغ التراجع في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم مقارنة بدرجات الحرارة التي سجلتها في الموجة الحارة نحو 8 درجات، حيث سجلت حينها 39 درجة مئوية في حين تسجل اليوم 31 درجة.
- القاهرة: 31 درجة مئوية.
- الإسكندرية: 30 درجة مئوية.
- مطروح: 30 درجة مئوية.
- بورسعيد: 31 درجة مئوية.
- الغردقة: 34 درجة مئوية.
- شرم الشيخ: 36 درجة مئوية.
- الأقصر: 37 درجة مئوية.
- أسوان: 39 درجة مئوية.
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