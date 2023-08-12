منخفض جوي ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف سبب تحسن حالة الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد الآن حالة من التحسن في الأحوال الجوية، وتسجل درجات الحرارة الفترة الحالية قيم أقل من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت.
وأضافت منار غانم، لمصراوي، السبت، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 34 درجة في الظل، نتيجة التأثر بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، إضافة لمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا والتي تكون معتدلة ومنخفضة بدرجات حرارتها.
وتابعت: "الطقس خلال فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وأكدت وجود نشاط رياح على السواحل الشمالية تصل سرعتها بين 50 و60 كم في الساعة وتتسبب في ارتفاع الأمواج من 2 لـ2.5 متر.
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