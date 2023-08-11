بسبب ارتفاع الأمواج.. السياحة: رفع الرايات التحذيرية للمصطافين بالإسكندرية

كتب - محمد أبو بكر:

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عن رفع الرايات الصفراء ببعض الشواطئ نتيجة لإرتفاع الأمواج عن معدلها الطبيعي لهذه الفترة نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي كانت الهيئة العامة للأرصاد قد أوضحتها في بيان رسمي.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الرايات الصفراء رُفعت بشواطئ القطاع الشرقي والرايات الحمراء بشوطئ القطاع الغربي والعجمي نظراً لطبعيتها الخاصة ومساحتها الواسعة.



وآشارت إلى أنه يجب اتباع تعليمات فرق الإنقاذ على كل الشواطئ والإلتزام بالسباحة في الأماكن الآمنة حرصاً على سلامة المصطافين، لافتة إلى أن نسبة الإشغال بالشواطئ لم تتعدي الـ40%.



وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين من السماح لأحد بإجبارهم على دفع إكرامية مطالبة كل المصطافين بالحفاظ على المياه ونقائها وإلقاء المخلفات في أماكنها، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو ملابس غير لائقة حفاظاً على الآداب العامة للطريق، مؤكدة أن مفتشي المحافظة متواجدون باستمرار بكل الشواطئ للرقابة.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجهت تحذيراً في بيان رسمي لها للمصطافين بوجود نشاط للرياح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط عند العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، موضجة أن نشاط الرياح يعمل على اضطراب الملاحة البحرية حيث تصل سرعات الرياح من 40 إلى 50 كم/س، وتصل ارتفاعات الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، لافتة إلى أنه يجب توخي الحيطة والحذر.