اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة غدا الاثنين على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس نهارًا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ونوهت إلى أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط).

وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة، والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة و السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 32 درحة وشمال الصعيد 37 درجة و جنوب الصعيد 41 درجة.