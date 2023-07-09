اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة غدا الاثنين على كافة الأنحاء.
وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس نهارًا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
ونوهت إلى أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط).
وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة، والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة و السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 32 درحة وشمال الصعيد 37 درجة و جنوب الصعيد 41 درجة.
سوق مصراوى
-
أفضل ألعاب لتنمية ذكاء ومهارات الأطفال والاستمتاع بالإجازة الصيفيةتفاصيل
-
أفضل منظمات تساعدك في ترتيب وتنظيم مطبخك تبدأ من 66 جنيهاتفاصيل
-
أفضل العطور النسائية لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 56 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات المايوه البوركيني للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
6 نصائح عليك اتباعها قبل شراء سماعة أذن جديدةتفاصيل
-
أفضل 10 اكسسوارات لا تبخل على سيارتك بها بخصم حتى 47%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: