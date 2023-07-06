ارتفاع الرطوبة والقاهرة 34 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهرة الجوية المتوقعة غدا الجمعة.
وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مغتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.
وعن درجات الحرارة، تسجل القاهرة 34 درجة، والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
سوق مصراوى
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