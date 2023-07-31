بنحل مشكلات من 92.. رئيس هيئة الاستثمار: نعمل على عودة الثقة في الاقتصاد

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على عودة الثقة وتقويتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف هيبة، خلال مؤتمر المصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الهجرة، اليوم الإثنين: مصر سوق جاذبة جدًّا والعوائد عالية وتحقق أكثر من أي مكان آخر، ومقارنة بالخليج أو إفريقيا أو أوروبا نجد أن هوامش الربح داخلها أعلى بكثير جدًّا.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: ذلك له أسباب كثيرة جدًا، أنه يوجد ١٠٠ مليون مواطن يستهلك والخدمات المطلوبة كثيرة.

واستطرد هيبة: وضعنا استراتيجية لمجال الاستثمار في مصر، وتتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبدأنا وضع عوامل وعناصر النجاح لها.. ومصر مقوماتها قوية جدًا ونواجه بعض الصعوبات وكل دول العالم تعاني تأثير الأزمات؛ حيث نتأثر بالأزمات العالمية عكس ما كنا عليه سابقًا، ويجب وضع كل ذلك في حساباتنا.

واستكمل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: وعملنا على تحسين بيئة العمل في حل المشكلات التي تراكمت وحدثت خلال الفترة الماضية، ووجدت أنني أعمل على حل مشكلات كانت موجودة منذ عام ١٩٩٢ وأصبحنا ندعم أجهزة كثيرة.

وأشار هيبة إلى أن الهيئة حلت ٨٠% من المشكلات، لصالح المستثمر وليس لصالح الدولة، ما يعكس رغبة الدولة في دفع عجلة الاستثمار بشكل سريع، علاوة على تشجيع القطاع الخاص للدفع بالنمو.