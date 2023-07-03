الأوقاف تفتتح 10 مساجد الجمعة المقبلة
أ ش أ:
قالت وزارة الأوقاف: إنه في إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، يتم استقبال العام المالي الجديد 2023- 2024 بافتتاح (10) مساجد الجمعة القادم 7/ 7/ 2023م، منها (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. السلام – الطوابية - الفتح
مديرية أوقاف الأقصر
2. الفاروق – نجع الرزفة – البعيرات - القرنة
3. نور الدين – قرنة مرعي – القرنة
مديرية أوقاف البحيرة
4. الرحمة المهداة – عزبة ماهر نور – كوم حمادة
5. الإخلاص – أبو خطوة بالحاجر – كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
6. السنوسي ( النور ) – نجع مجلي –الجرنوس– بني مزار
مديرية أوقاف قنا
7. الياسينية قبلي – فاو بحري - دشنا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
8. النادي – الملاحة – سيدي سالم غرب
مديرية أوقاف أسوان
9. باب الريان –العتمور قبلي – المنشية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
10. آل خم – السبايكية – مشطا - سوهاج
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