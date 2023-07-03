ارتفاع الرطوبة وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 03 يوليو 2023 إلى السبت 08 يوليو 2023.

وقالت الهيئة، يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً علي كافة الأنحاء.

ونصحت الهيئة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الاثنين 03 يوليو 2023

-شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

الثلاثاء 04 يوليو والاربعاء 05 يوليو 2023

- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

من الخميس 06 يوليو إلى السبت 08 يوليو 2023

- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.