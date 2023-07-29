انخفاض طفيف.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
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كتب- محمد شاكر:
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة السبت ، على كافة أنحاء الجمهورية.
وقالت الهيئة في بيان: "يشهد طقس الغد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة؛ ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم".
وأشار خبراء الهيئة إلى أن طقس السبت يشهد أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة رطبة على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة رطبة ليلاً على كافة الأنحاء.
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