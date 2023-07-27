"حياة كريمة" و"الأورمان" تسلمان مشروعات تنموية وأكشاك لذوي الهمم بمرسى مطروح
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كتب- محمد عمارة:
نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع "جمعية الأورمان" فعالية خاصة، لتسليم مشروعات تنموية وأكشاك للأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة في محافظة مرسى مطروح.
تأتي الفعالية استكمالًا للجهود بين المؤسستين تنفيذًا لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما، لتنفيذ 2000 مشروع في مجال التمكين الاقتصادي، لتقديم الدعم للحالات غير القادرة اقتصاديًا ومستحقة للدعم وتمكينهم من خلال مشاريع إنتاجية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول، بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.
واعتمدت المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان في تحديد الفئات المستحقة على البحث الميداني والزيارات الميدانية لمقرات المشروعات، حيث جاءت معايير اختيار المستفيدين، بأن تكون المشروعات قائمة بالفعل سواء بسيطة أو في المنزل، وتسليمهم الأكشاك كاملة التراخيص والأوراق من أجل الارتقاء بالمشروع وتوسيع حجمه، وتقديم الدعم المالي لهم لشراء كميات من المواد الخام أو شراء معدات جديدة.
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