موجة الحرارة مستمرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (تصل لـ 45 درجة)
القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.. حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة، ورطب ليلًا على كافة الأنحاء.
كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 39 26
العاصمة الادارية 39 26
6 اكتوبر 39 27
بنهــــا 38 26
دمنهور 38 25
وادى النطرون 40 26
كفر الشيخ 38 25
المنصورة 38 26
الزقازيق 38 26
شبين الكوم 39 27
طنطا 38 26
دمياط 35 25
بورسعيد 36 25
الإسماعيلية 39 26
السويس 39 26
العريش 36 24
رفح 35 24
رأس سدر 39 27
نخل 39 20
كاترين 37 19
الطور 36 26
طابا 40 26
شرم الشيخ 41 30
الاسكندرية 35 25
العلمين الجديدة 33 25
مطروح 32 23
السلوم 35 24
سيوة 42 24
رأس غارب 42 30
الغردقة 41 30
سفاجا 41 29
مرسى علم 40 29
شلاتين 41 30
حلايب 38 31
أبو رماد 40 30
رأس حدربة 37 29
الفيوم 40 26
بني سويف 40 26
المنيا 41 25
أسيوط 42 26
سوهاج 43 28
قنا 44 28
الأقصر 44 29
أسوان 45 30
الوادى الجديد 45 28
أبوسمبل 43 30
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