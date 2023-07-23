ارتفاع الحرارة مستمر.. الأرصاد تكشف توقعاتها حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد توقعات طقس الأيام القادمة ودرجات الحرارة بداية من غد الاثنين 24 يوليو وحتى يوم الجمعة نهاية الأسبوع.

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان، قبل قليل، إن ارتفاع الحرارة مستمر على جميع المناطق حتى يوم الجمعة.

وأضافت الأرصاد أنه يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وبشأن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين توجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط غدا الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه بالنسبة لطقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس يوم الخميس المقبل 27 يوليو تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الطقس يومي الجمعة والسبت المقبلين تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.