حدث في 8 ساعات| إعلان مؤشرات نتيجة الثانوية العامة.. وتحذير من الكهرباء للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، كما حذرت شركات الكهرباء المواطنين عند انقطاع التيار الكهربائي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي: ثورة 23 يوليو طالبت المستعمر أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته: شعب مصر العظيم أتوجه لكم بخالص التهنئة في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا نظرت ذات يوم إلى المستقبل فرأته حرا كريما لمصر وأبنائها وتطلعت للتخلص زمن الاستعمار والسيطرة الأجنبية وقدمت من أجل ذلك تضحيات غالية.

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الأسانسير والسخان.. تحذيرات عاجلة من شركات الكهرباء عند انقطاع التيار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة اتباع جموع المواطنين عدة إجراءات احترازية حال انقطاع الكهرباء عن أي منطقة تزامنا مع الإعلان عن خطة لتخفيف الأحمال.

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الموافقات خلال 30 دقيقة.. 7 معلومات عن النافذة الرقمية الموحدة لسياحة اليخوت

أبرزت الهيئة العامة للاستعلامات، التفاصيل الخاصة بإطلاق نافذة رقمية موحدة لتيسير الإجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر.

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السيسي: أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها ولا تهدمها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بعد 70 عاما على تأسيس الجمهورية الأولى ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 بفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر، كان لزاما أن نفكر بجدية في المستقبل و الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية لأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

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مدبولي: عدد المهاجرين واللاجئين في مصر يتجاوز 8 % من نسبة السكان

شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحضر المؤتمر السفير بسام راضي، سفير مصر فى روما، والسفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى.

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نتيجة الثانوية العامة.. إعلان رسمي عن مؤشرات النجاح في 4 مواد

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي اليوم لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

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وزير الإسكان: إنهاء إجراءات تسليم وحدات موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنهاء إجراءات وتسليم محاضر استلام وحدات المرحلة الأولى بمشروع "زهرة العاصمة" المخصص لموظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي ٣٧٦ عمارة بها 9024 وحدة سكنية.

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الطقس.. كيف تحمي نفسك من نزيف الأنف خلال ارتفاع حرارة الجو؟

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين للحماية من الإصابة بنزيف الأنف خلال ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، اليوم الأحد، إنه خلال ارتفاع درجات الحرارة يجب القيام بغسل الأنف بالماء البارد، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

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