بعد سقوط نخلة.. التنمية المحلية تستجيب لشكوى ابنة شقيق عباس العقاد لإنقاذ منزله

كتب- محمد نصار:

تلقت مبادرة "صوتك مسموع"، بوزارة التنمية المحلية شكوى من السيدة عبير العقاد ابنة شقيق الأديب الراحل عباس محمود العقاد بعد سقوط نخلة داخل حديقة منزل العقاد بحى مصر الجديدة بالقاهرة والتى تسببت فى قطع التيار الكهربائى وسقوط أعمدة الإنارة.

ووجه على الفور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتواصل مع المسئولين بمحافظة القاهرة لحل المشكلة وإنهاء الشكوى حيث قام حي مصر الجديدة بالتنسيق مع إدارة الحدائق وشركة النظافة والتجميل المسئولة عن جمع ونقل المخلفات والجهات المعنية الأخرى برفع النخلة وإصلاح الإنارة وإعادة التيار الكهربائي وحل المشكلة.

ومن جانبها تقدمت ابنة شقيق الأديب الراحل بالشكر للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وحي مصر الجديدة ومسئولي مبادرة "صوتك مسموع" لسرعة التحرك والاستجابة للشكوى.

كما توجهت عبير العقاد إلى مقر حي مصر الجديدة لتقديم الشكر لرئيس الحي اللواء حسام لبيب وجميع العاملين على سرعة الاستجابة للشكوى.