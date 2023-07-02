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الأربعاء.. أمسية غنائية للشاعر محمد بهجت بالمركز القومي للمسرح

03:00 ص الأحد 02 يوليه 2023

إيهاب فهمي

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كتب- محمد شاكر:

يقدم الشاعر محمد بهجت بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بقيادة الفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز؛ أمسية شعرية غنائية في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٣م، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يتضمن برنامج الأمسية مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية منها:

"عظيمة يا مصر"، "أنا المصري"، "بوابة الحلواني" غناء: المطرب أحمد محسن، "يا أغلى اسم في الوجود"، "طوف وشوف"، "يا حبايب مصر" غناء: المطربة هند عمر.

وكذلك أغاني "مصر التي في خاطري"، "على الربابة"، "مصر اليوم في عيد"، "يا حبيبتي يا مصر" غناء: المطربة حنان الخولي، "تسلم الأيادي" غناء: المجموعة.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في إطار برنامج احتفاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠يونيو.

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الشاعر محمد بهجت إيهاب فهمي المركز القومي للمسرح والموسيقى مركز الهناجر للفنون

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