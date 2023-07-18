عضو "الدولية لتغير المناخ" لمصراوي: موجات حرارة أشد ضراوة خلال 2023

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية وعضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، إن موجات الحرارة الشديدة التي نشهدها في العديد من مناطق العالم ومنها مصر مرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.

وأضاف طنطاوي، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن موجات الحر الشديدة التي نشهدها في العديد من مناطق العالم وتعاني منها الكثير من الدول زادت وتيرتها خلال الأعوام الماضية وفي هذا العام قد تكون أشد ضراوة.

وتابع أنه من منظور علماء التغيرات المناخية هناك ربط بين ما يحدث وبين التغيرات المناخية، وهذا الأمر يسمى بالأحداث المناخية الجامحة، والتي تتمثل في موجات حر شديدة أو موجات برد شديدة أو فيضانات شديدة.

وأشار عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، إلى أنه خلال هذه الموجات تكون ظروف الطقس التي تحدث بشكل طبيعي، فيها نوع من المبالغة والشدة في قوتها.

وتابعت: مع نهاية الأسبوع تكون الحرارة 36 درجة على القاهرة الكبرى، وتظل على هذا النحو حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأكدت أن أعلى درجة حرارة على مصر خلال الفترة الحالية تصل لـ 45 درجة على جنوب الصعيد.

يُتوقّع أن تتخطى درجات الحرارة مستويات قياسية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية الاثنين وأن يتسبب ذلك بحرائق غابات، في تجلٍّ جديد لظاهرة التغيّر المناخي.

وأصدرت دول في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية تحذيرات صحية وأجرت عمليات إجلاء للسكان.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن أوروبا قد تسجّل هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة فيها على الإطلاق تحديدًا في جزيرتَي صقلية وسردينيا الإيطاليتَين حيث من المتوقّع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

وقالت البرازيلية ليلو دا كوستا روزا (48 عامًا) خلال زيارتها روما الأحد "أعاني حقًا بسبب الحرارة. اشتريت مروحة صغيرة ومظلّة وزجاجات مياه".

في الفاتيكان، احتشد 15 ألف شخص الأحد رغم ارتفاع الحرارة في ساحة القديس بطرس للمشاركة في صلاة التبشير الملائكي التي تلاها البابا فرنسيس، مستخدمين مظلّات ومراوح.

في الولايات المتحدة، توّقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) أن تبلغ موجة الحر "واسعة النطاق وشديدة الوطأة" ذروتها في الولايات الجنوبية والغربية، وتأثر أكثر من 80 مليون شخص بتحذيرات الحرّ الشديد أو التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة الأحد.

في أوروبا، حيث يزداد الاحتباس الحراري بنسبة تبلغ ضعف المعدل العالمي وفقًا لخبراء، نبّهت السلطات الإيطاليين إلى ضرورة الاستعداد "لأشدّ موجة حر في الصيف وأيضًا واحدة من أشدّ موجات الحرّ على الإطلاق".​

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