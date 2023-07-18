أمين مساعد"البحوث الإسلامية": التنوع أحد مظاهر الثراء الفكري النافع
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكد الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ أمَّتنا وديننا ومجتمعنا ومؤسَّساتنا الوطنيَّة لها حقٌّ علينا، وفي مقدِّمتها الأزهر الشَّريف، مشددا على أنَّ الإخلاص والمهارة لا يغني أحدهما عن صاحبه، ومن تمام أمانة العمل أن نتخلَّق بهما، وأن نسعى في تحصيلهما.
وأضاف الهواري خلال محاضرة له، بمجلس مدينة سيوة، بمحافظة مرسى مطروح، أننا في حاجة لدين الله، ومدى قدرة الدُّين على تغيير الأفكار والسُّلوك، ومن ثَمَّ تغيير المجتمع إلى الأفضل.
وتابع الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية:" أعجبني ما يقوم به وعاظ الأزهر بمحافظة مطروح من التَّفاعل والتَّواصل مع النَّاس"، مضيفًا:"من خلال التواصل مع الناس وجدنا إننا في حاجة بعضنا لبعضٍ، وأنَّ مجتمعنا لا بدَّ أن تتماسك أطيافه بالرَّغم من تنوُّعها واختلافها؛ فهذا التَّنوُّع مظهرٌ من مظاهر الثَّراء الفكريِّ النَّافع.
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