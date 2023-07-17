بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن موعد بداية رأس السنة الهجرية 1445



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تعلن دار الإفتاء المصرية، بعد قليل نتيجة رؤية هلال شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1445، بعد استطلاعه من خلال مداركها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

كان المعهد القومي للفلك، أعلن أن يوم الأربعاء الـ 19 من يوليو لعام 2023، هو أول أيام شهر المحرم لعام 1445.

وأكد المعهد القومي للفلك، أن عدة شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية 30 يوما، و29 يوما لشهر المحرم.

وأشار المعهد القومي للفلك، إلى أن الهلال الجديد لن ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية" الاثنين 17 يوليو" في مدينة القاهرة بأغلبية العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ونوه المعهد، إلى أن هلال شهر المحرم يولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة و 33 دقيقة مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذي الحجة 1444 هـ الموافق 17 يوليو الحالي (يوم الرؤية).