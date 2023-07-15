التنمية المحلية: رفع 325 ألف طن مخلفات من محيط المتحف المصري الكبير

كتب- محمد نصار:



أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من رفع التراكمات من المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير بكمية فعلية 325 ألف طن قمامة، في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ منظومة المخلفات في المحافظات ورفع تراكمات وإغلاق المقالب العشوائية.

وأكد اللواء هشام آمنة، في بيان، السبت، أن تكلفة رفع التراكمات من المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بلغت 57 مليون جنيه تحملتها وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه تم البدء في العمل على رفع التراكمات بنطاق المتحف المصري في 18 أبريل 2023 والانتهاء من رفع جميع التراكمات في 12 يوليو 2023، حيث تم رفع 317 ألف طن من شارع كعبيش، و8 آلاف طن بط​ريق مصر إسكندرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تسير على قدم وساق في متابعة منظومة المخلفات البلدية الجديدة على أرض المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية للمخلفات، وتطوير البنية التحتية للمنظومة، وتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن تحسين مستوى النظافة وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة لإعادة الشكل الجمالي للمحافظات والوجه الحضاري للشارع المصري من حيث رفع التراكمات التاريخية بها خاصة بالمنطقة المحيطة في المتحف المصري الكبير مما يساهم في أن يعكس المتحف كمنظومة متكاملة من الداخل والخارج من ناحيتي الشكل والمضمون وبما يليق بمصر وشعبها خاصة مع الجمهورية الجديدة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري بما يحقق رضا المواطنين والقضاء على المشكلات البيئية والتغلب على المشكلات والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.​