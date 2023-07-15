أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
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كتب- إسلام لطفي:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، حيث تشهد الأجواء استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.
ويسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصبح الباكر، ونهارًا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا.
وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى ٣٧ والمحسوسة ٣٩، والوجه البحري 36 و38. والسواحل الشمالية الغربية 32 و35 و24 وجنوب الصعيد ٤٤ و٤٥ و28 وشمال الصعيد ٤٠ و٤٢.
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