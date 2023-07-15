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BBC

استمرار الارتفاع.. تعرف على خريطة الطقس حتى نهاية الأسبوع

10:00 ص السبت 15 يوليه 2023
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    الطقس
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    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
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    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
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كتب- محمد شاكر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بدءا من اليوم السبت 15، حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

طقس السبت..
تسود الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأحد والاثنين..
تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الطقس من الثلاثاء إلى الخميس..
تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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الطقس درجات الحرارة الأرصاد الموجة الحارة

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