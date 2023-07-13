جائزة ساويرس الثقافية.. تعرف على الشروط وآخر موعد للتقديم

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية، حتى يوم الاثنين 31 يوليو 2023.

وفيما يلي نستعرض فروع الجائزة وشروط التقديم لها.

- جائزة أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية

الفرع الأول (كبار الأدباء)

- جائزة أفضل عمل روائي، وقيمتها 200 ألف جنيه مصري.

- جائزة أفضل مجموعة قصصية، وقيمتها 200 ألف جنيه مصري.

الفرع الثاني (شباب الأدباء)

- جائزة أفضل عمل روائي، المركز الأول: 150 ألف جنيه مصري - المركز الثاني: 100 ألف جنيه مصري.

- جائزة أفضل مجموعة قصصية - المركز الأول: 150 ألف جنيه مصري - المركز الثاني: 100 ألف جنيه مصري

- جائزة الترجمة

تمنح للراوية الفائزة بالمركز الأول - فرع شباب الأدباء، وتشمل كافة تكاليف التعاقد مع أحد الهيئات أو دور النشر لترجمة وطباعة ونشر الرواية الفائزة.

شروط الجائزة

- أن يكون العمل المُقدم المقدم منشور وحاصل على رقم إيداع أو ترقيم دولي (تدمك، ردمك، ISBN) خلال الفترة ما بين الأعوام 2020 و2022.

- لا يزيد عمر المتقدم لجائزة الفرع الثاني (شباب الأدباء) عن 40 عاما في 31 يوليو 2023.

- جائزة أفضل سيناريو

1- الفرع الأول (كبار الكتاب)

تمنح لكتاب السيناريو فوق 40 عاما، أو من سبق أن أُنتج لهم سيناريو فيلم سينمائي طويل بشكل احترافي في دور العرض السينمائي، وقيمة الجائزة 200 ألف جنيه مصري.

2- الفرع الثاني (شباب الكتاب)

تمنح لكتاب السيناريو تحت 40 عاما ممن لم يُنتج لهم من قبل أي فيلم سينمائي طويل بشكل احترافي في دور العرض السينمائي، قيمة الجائزة: 100 ألف جنيه مصري

شروط الجائزة

- ألا يكون قد بدأ تنفيذ إنتاج السيناريو المُقدم حتى 31 يوليو 2023.

- أن يُرفق مع نص السيناريو المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد على 5 صفحات.

- لا يزيد عمر المتقدم لجائزة شباب الكتاب عن 40 عاما في 31 يوليو 2023.

- إذا كان السيناريو مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى سيناريو بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.

- جائزة أفضل نص مسرحي

المركز الأول: قيمة الجائزة: 200 ألف جنيه مصري.

المركز الثاني: قيمة الجائزة: 100 ألف جنيه مصري.

شروط الجائزة

- لا يكون العمل المُقدم قد سبق عرضه على خشبة المسرح بشكل احترافي.

- أن يُرفق مع النص المسرحي المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد عن 5 صفحات.

- إذا كان النص المسرحي مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى نص مسرحي بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.

- لا يشترط سن محدد للمتقدم.

- جائزة النقد الأدبي والسرديات الأدبية.

قيمة الجائزة: 150 ألف جنيه مصري.

شروط الجائزة

- تمنح لمؤلف أفضل كتاب منشور في مجال السرد الأدبي والفني، ويتضمن (السيرة، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، التدوينات التاريخية، الكتابات النقدية والصحفية).

- أن يكون العمل المُقدم منشور وحاصل على رقم إيداع او ترقيم دولي (تدمك، ردمك، ISBN) خلال الفترة ما بين الأعوام 2020 و2022.

- ألا يكون العمل المقدم رسالة علمية أو بحثا لنيل درجة علمية.

- لا يشترط سن محدد للمتقدم.

- جائزة أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة

تمنح مناصفة بين مؤلف ورسام العمل الفائز.

- المركز الأول: قيمة الجائزة: 150 ألف جنيه مصري.

- المركز الثاني: قيمة الجائزة: 100 ألف جنيه مصري.

شروط الجائزة

- أن يكون العمل باللغة العربية، وغير مترجم أو مقتبس، وذو مضامين تستهدف الأطفال حتى سن 12 سنة.

- أن يكون العمل المقدم منشورا وحاصلا على رقم إيداع، أو ترقيم دولي (تدمك، ردمك، ISBN) خلال الفترة ما خلال الفترة ما بين الأعوام 2020 و2022.

- يضاف اسم الرسام وبياناته (رقم تليفونه وعنوانه وبريده الإلكتروني) في استمارة التقديم الإلكترونية.

- لا يشترط سن محدد للمتقدم.

شروط عامة

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يتم التقدم بعمل واحد فقط لكل مؤلف، ويقتصر التقديم على فرع واحد فقط من فروع الجائزة.

- ألا يكون العمل المُقدم قد حصل على جائزة أخرى مصرية أو عربية أو دولية.,

- في حالة الأعمال المأخوذة عن نصوص أدبية في فرعي السيناريو والمسرح يشترط أن تكون عن نص أدبي مصري.

- تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد وكذلك من الهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات.

- من حق اللجان المختصة حجب الجائزة في أحد فروعها دون إبداء الأسباب أو سحبها بعد منحها أذا ارتأت ذلك.

طريقة التقدم للدورة التاسعة عشر من جائزة ساويرس الثقافية

- على من يرغب في التقدم للمسابقة، استيفاء استمارات الاشتراك الموجودة على الموقع الإلكتروني لمؤسسة ساويرس وإرفاق كافة المستندات المطلوبة بها.

- تسليم 6 نسخ من العمل المقدم لأي فرع من فروع الجائزة.

- على المتقدم لجائزة أفضل سيناريو أو جائزة أفضل نص مسرحي، تسليم 6 نسخ من المعالجة الدرامية.

- ترسل النسخ والاستمارة الموقعة إلى مقر مؤسسة ساويرس على العنوان التالي: 10 شارع الديوان متفرع من كورنيش النيل، جاردن سيتي، القاهرة. يوميا من الـ10صباحا حتى الـ2:00 ظهرا، ما عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

يرجى العلم أن آخر موعد للتقديم، يوم الاثنين الموافق 31/7/2023، ولن يلتفت للاستمارات والأعمال الواردة بعد هذا التاريخ.

ومن أجل التقدم للمسابقة، واستيفاء الاستمارات الإلكترونية، اضغط هنا.