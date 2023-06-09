استمرار الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

بالصور.. إقبال كبير على جناح هيئة الكتاب في معرض الرباط

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 9 يونيو 2023.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح الهيئة، أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.