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BBC

استمرار الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

10:00 ص الجمعة 09 يونيو 2023
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    الظواهر الجوية
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    الظواهر الجوية
  • عرض 6 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 6 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 6 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 6 صورة
    الظواهر الجوية
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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 9 يونيو 2023.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح الهيئة، أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.350130681_631279165697321_916355960193926108_n352788797_631279042364000_693773148010574373_n

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الظواهر الجوية حالة الطقس سقوط الأمطار القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الأرصاد درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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