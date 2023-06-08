"مرفق الكهرباء" يصدر عدة قرارات مهمة لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي

كتب- محمد صلاح:

اجتمع اليوم مجلس ادارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الادارية وذلك للنظر في العديد من الموضوعات وطلبات التراخيص للقطاع الخاص.

وأصدر مجلس الإدارة عدة قرارات مهمة والتي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأهمها:

- الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما اعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.

- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها الى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.

- إقرار حد اعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة اوالمقرر انشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات .

- إقرار اجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر.

- الموافقة على إصدار عدد 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء (إنتاج – توزيع).​