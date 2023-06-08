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BBC

الطقس الآن.. سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة تضرب البلاد وتستمر غدًا

08:13 م الخميس 08 يونيو 2023
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    تقلبات جوية وسحب رعدية
  • عرض 6 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
  • عرض 6 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
  • عرض 6 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
  • عرض 6 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
  • عرض 6 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
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كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تحرك السحب الرعدية شرقا لتؤثر على مدن القناة والسواحل الشرقية والمدن المطلة علي خليج السويس وسيناء.

وأضافت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": أن تأثير الأمطار مستمر على القاهرة والوجة البحري والدلتا بالكامل وشمال الصعيد يصاحبها الرعد والبرق وتتساقط منها الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مختلف المناطق السابق ذكرها.

وتابعت الهيئة: وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الرمال المثارة والأتربة الناتجة عن نشاط الرياح الجنوبية والرياح الهابطه من السحب الرعدية، كما تستمر هذه الأجواء حتى غد الجمعة.

سوق مصراوى

الأقمار الصناعية السحب الرعدية الهيئة العامة للأرصاد الجوية شمال الصعيد

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