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BBC

الطقس الآن.. تكاثر السحب الرعدية وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

05:17 م الخميس 08 يونيو 2023
الطقس الآن.. تكاثر السحب الرعدية وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

السحب الرعدية

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كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم الخميس، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

وتابعت الأرصاد: يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

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السحب الرعدية أمطار طقس أتربة رياح الأرصاد الجوية رياح مثيرة للرمال

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