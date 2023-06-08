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قائد رحلة مصر للطيران يرفع علم الأهلي قبل سفر الفريق لمواجهة الوداد في المغرب

04:25 م الخميس 08 يونيو 2023
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    قائد رحلة مصر للطيران يرفع علم الأهلي
  • عرض 3 صورة
    قائد رحلة مصر للطيران يرفع علم الأهلي
  • عرض 3 صورة
    قائد رحلة مصر للطيران يرفع علم الأهلي
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كتب- محمد عبيد:

استقبل قائد طائرة مصر للطيران المخصصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى المغرب، لاعبي الفريق رافعا علم النادي الأهلي من داخل قمرة قيادة الطائرة قبل الإقلاع بدقائق.

وأقلعت الطائرة متجهة إلى المغرب لخوض لقاء الإياب أمام فريق الوداد البيضاوي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، على الرحلة التي خصصتها شركة مصر للطيران رقم MS3100.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد بفوز النادي الأحمر بهدفين لهدف، وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 59، في حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 86.

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