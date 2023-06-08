قبل موجة الأتربة.. صور ترصد حالة الطقس في القاهرة

مواطنون يهربون من حرارة الجو.. اللجوء للعصائر والمياه وزيادة الإقبال

كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد ونادر نبيل:

رصدت عدسة مصراوي تفاصيل حالة الطقس الآن في شوارع القاهرة في مناطق مختلفة شملت زهراء المعادي وكورنيش النيل بوسط البلد ومنطقة ميدان التحرير وصلاح سالم.

وأوضحت الصور حالة من عدم وضوح الرؤية في سماء زهراء المعادي، بينما كانت الأجواء صافية في منطقة وسط البلد وكورنيش النيل.

​

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود أجواء شديدة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى جنوب الصعيد.

وسجلت درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الغربية في الإسكندرية 29 درجة ومطروح 25 درجة مئوية.

وحسب محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وصلت الرؤية الأفقية الآن على أسوان إلى 2000 متر، والأقصر وصلت الرؤية الأفقية 4000 متر بسبب الرمال والأتربة المثارة.

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.​