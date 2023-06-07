الحج 2023.. رد جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة السياحة من بنك مصر

كتب يوسف عفيفي:

بدأ المواطنون غير الفائزين بقرعة الحج السياحي، اليوم الأربعاء، رد جدية الحجز السياحي لعام 1444/2023 من بنك مصر على مستوى الجمهورية.

وقالت غرفة شركات السياحة: يمكن للمتقدمين للحج ولم يحالفهم التوفيق في الفوز بفرصة حج في قرعة الحج السياحي هذا العامـ، التوجه إلى فروع بنك مصر بكل أنحاء الجمهورية لاسترداد مبالغ جدية الحجز.

ويتوجب على المواطنين الذين لم يحالفهم الفوز بالقرعة، اصطحاب أصل بطاقة الرقمي القوميؤ عند التوجه للبنك.

وجاءت جدية الحجز بقيمة:

- مبلغ وقدره (40,000 جنيه) لمستوى خمس نجوم.

- مبلغ وقدره (20,000 جنيه) للمستوى الاقتصادي.

-مبلغ وقدره (20,000 جنيه) للمستوى البري.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار، أجرت يوم 30 أبريل الماضي، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لعام 1444هـ - 2023 م، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعباسية.

وتم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وقد أسفرت نتيجة القرعة عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.