عاصفة الخميس.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس غدا: الحرارة 45 بهذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، غدا الخميس 8 يونيو 2023.

وأوضحت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" أن حالة عدم الاستقرار تتمثل في: ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وأشارت إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يؤدي الى تدهور الرؤية الأفقية ولكن يكون أقل حدة عن الحالة الجوية السابقة (01 يونيو 2023) حيث يكون مصاحب لها سرعة هبات أقل شدة عن الحالة السابقة.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهدا أيضا، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض حراري (خماسيني) متمركز على الصحراء الغربية يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يتقدم للداخل مع تقدم الوقت ليؤثر على أغلب الأنحاء.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: كما تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يساعد على تطور السحب الرعدية الممطرة.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس 38 درجة، والسواحل السمالية الغربية وشمال الوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 30 درجة، وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.