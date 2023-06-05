تنسيقية شباب الأحزاب تبحث مع وفد صيني سبل التعاون المشترك

كتب- أحمد عبدالمنعم:

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءً مع وفد دبلوماسي صيني، برئاسة تشو تشينغشان، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس معهد تاريخ وأدبيات الحزب للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور لياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب الصين لدى جامعة الدول العربية.

وأشاد تشو تشينغشان، بعمق العلاقات بين البلدين واصفًا اياها بالوطيدة والممتدة، معربًا عن سعادته بحسن الاستقبال، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على رغبة التنسيقية في استمرار التعاون بشكل مستمر وتبادل وجهات النظر والأفكار بين الجانبان.​

وأضاف أن هذه هي زيارته الأولى لمصر منذ جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه خلال اليومين الماضيين لاحظ التطور الكبير الذي تحقق في مصر وملامح الازدهار، وكذلك حماس المصريين لبناء دولتهم.

وأوضح أنه يثق في أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سوف تحقق أكبر الإنجازات في ظل الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن مصر ركزت خلال السنوات الأخيرة على تحسين وتوفير الحياة الكريمة لشعبها، وكذلك اهتمت بتوطيد سياستها الخارجية مع جميع الدول بما يساهم في رفع رصيد مصر دوليًا.

وأشار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن حزبه يولي اهتمامًا خاصة لزيادة العلاقات مع التنسيقية وتعميق التعاون بين الجانبان، على أساس العلاقات المشتركة، خصوصًا وأن الشباب هم مستقبل أي دولة، ووجود نخبة من شباب التنسيقية يعطي دفعة كبيرة وحيوية لمزيد من الإنتاج في مصر.

من جانبهم رحب جانب التنسيقية، بالوفد الصيني، وهنأهم بنجاح المؤتمر الـ ٢٠ للحزب الشيوعي الصيني واللجنة المركزية للحزب.

وأوضح جانب التنسيقية، أن العلاقات المصرية الصينية استثنائية وممتدة، مضيفه أن مصر والصين بينهما تعاون مشترك بما يعود بالنفع على الشعبين والعالم أجمع.

وتمت الاشارة إلى أن التنسيقية، تكتل شبابي يضم عدد من الشباب السياسيين وأعضاء ممثلين لعدد من الحزب الهامة، ويضم أيضا ٦ نواب محافظين و١٦ عضوًا بمجلس شيوخ و٣٢ عضو بمجلس نواب، وكذلك قيادات تنفيذية في أماكن مختلفة.

حضر اللقاء من التنسيقية، النواب محمد السباعي وطارق الخولي وعمرو عزت ورامي جلال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية رحمة محمود ويوستينا رامي وبسمة العقدة ومحمد هندي ومحمد الدوي.

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