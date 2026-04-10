حذر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، من أن الوقت يوشك على النفاد، متوعدًا الأعداء بفرض تكاليف باهظة في حال استمرار انتهاك "وقف إطلاق النار".

وأعلن قاليباف، وفق ما نقلته عنه وكالة فارس الإيرانية، عن تجهيز ردود إيرانية حازمة لردع الأعداء إذا تواصلت الخروقات، ثم كتب لاحقًا في رسالة مقتضبة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن "الوقت آيل إلى النفاد".

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي قد أكد، في رسالة سابقة على منصة إكس يوم الأربعاء، أن مساعي "وقف إطلاق النار" والمفاوضات تصبح بلا معنى تمامًا، إذا تم الاستمرار في انتهاك بنود الإطار المتفق عليه.