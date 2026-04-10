قاليباف محذرًا من انتهاكات "وقف إطلاق النار": الوقت ينفد

كتب : مصراوي

06:58 ص 10/04/2026

محمد باقر قاليباف

حذر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، من أن الوقت يوشك على النفاد، متوعدًا الأعداء بفرض تكاليف باهظة في حال استمرار انتهاك "وقف إطلاق النار".

وأعلن قاليباف، وفق ما نقلته عنه وكالة فارس الإيرانية، عن تجهيز ردود إيرانية حازمة لردع الأعداء إذا تواصلت الخروقات، ثم كتب لاحقًا في رسالة مقتضبة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن "الوقت آيل إلى النفاد".

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي قد أكد، في رسالة سابقة على منصة إكس يوم الأربعاء، أن مساعي "وقف إطلاق النار" والمفاوضات تصبح بلا معنى تمامًا، إذا تم الاستمرار في انتهاك بنود الإطار المتفق عليه.

قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني وقف إطلاق النار منصة إكس إيران

محمد زكريا يقصي يوسف إبراهيم ويصعد لنهائي بطولة الجونة للإسكواش
تحذير من الكهرباء بشأن أعطال بطارية العدادات مسبقة الدفع
تطويق حزب الله وقصف مدفعي.. إسرائيل تطلب مهلة من واشنطن لضرب "جنوب لبنان"
تحت النار.. لماذا طلبت إسرائيل التفاوض مع لبنان في ذروة القصف؟
"المؤسسات بعافية".. محمود محيي الدين يحل لغز بطء تخارج الدولة من الاقتصاد
