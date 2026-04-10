استكمل الجيش الإسرائيلي خطوات تطويق حزب الله في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي طال عدة بلدات، في وقت تضغط فيه تل أبيب على واشنطن للحصول على نافذة زمنية محدودة لشن هجمات واسعة النطاق.

يأتي هذا التصعيد الميداني الواسع رغم الكشف عن تحضيرات جارية لعقد مفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن.

تصعيد جنوب لبنان

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن القوات الإسرائيلية أتمت خلال الساعات الماضية خطوات مهمة لتطويق حزب الله في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، فجر الجيش الإسرائيلي أحياء سكنية في بلدة عيتا الشعب بحسب مراسلة الجزيرة، بينما أفاد مراسل القناة بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت بلدات كفررمان وكفرتبنيت وحبوش ومحيط راشيا الفخار في الجنوب اللبناني.

مهلة جنوب لبنان

ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لإتاحة المجال أمام شن هجمات واسعة في لبنان لمدة تتراوح بين يومين إلى خمسة أيام قبل أن تدفع واشنطن باتجاه التهدئة.

وتجري مفاوضات في هذه الأثناء مع عدة دول للسماح لسلاح الجو باستهداف منظومات الصواريخ لدى حزب الله قبل البدء بالضغط السياسي لوقف إطلاق النار، حيث تعتقد القيادة السياسية في إسرائيل أن الحساب مع حزب الله مفتوح ولا يجب النزول عن الشجرة قبل توجيه ضربة قوية.

مفاوضات جنوب لبنان

ويأتي هذا التصعيد العسكري عقب ضربات إسرائيلية دامية استهدفت مناطق عدة، ورغم تصريحات مسؤول أمريكي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية يوم الخميس، كشف فيها عن تحضيرات لعقد مفاوضات بين الجانبين الأسبوع المقبل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

ويتوقع مسؤولون إسرائيليون أن يوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثه ستيف ويتكوف للتأكيد على أن إسرائيل شنت هجومها الواسع للضغط من أجل الانتقال لتهدئة الجبهة.

رد جنوب لبنان

ووجه ترامب رسالة حازمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربًا خلال مكالمة أقصر من المعتاد عن قلقه من أن يؤدي القتال إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إيران.

وعلى الصعيد الداخلي، أظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف الإسرائيلية أن 77% من الإسرائيليين يرفضون التوصل إلى وقف إطلاق النار، ويؤيدون مواصلة ضرب الساحة اللبنانية.

وفي المقابل، أُطلقت 6 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل، مما دفع الجبهة الداخلية الإسرائيلية لإطلاق صفارات الإنذار في مسغاف عام بشمال إسرائيل، فيما أعلن حزب الله يوم الخميس تنفيذ 35 هجومًا استهدفت 22 مستوطنة و5 تجمعات للجنود الإسرائيليين وآليات عسكرية، ليرتفع إجمالي عملياته منذ الثاني من مارس الماضي إلى 1595 هجومًا، وفقًا لإحصاء وكالة الأناضول.