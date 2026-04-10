محمود سعد: أُفضّل المحشي على اللحوم لولا الخوف من الوزن - فيديو

كتب : أحمد العش

12:31 ص 10/04/2026

الإعلامي محمود سعد

كشف الإعلامي محمود سعد، اختياراته الغذائية المفضلة، مجيبًا على سؤال طرحته عليه ابنته حول الأكلة التي يمكن أن يتناولها يوميًا إذا لم يكن الطعام يسبب زيادة في الوزن.

وقال "سعد" في فيديو عبر قناته على يوتيوب، إن اختياره الأول سيكون "المحشي"، وبالأخص محشي الكرنب، واصفًا إياه بأنه من الأكلات المميزة التي تجمع بين الشكل الجميل والطعم اللذيذ، رغم بساطتها واعتمادها على مكونات تقليدية منخفضة التكلفة.

وأضاف: محشي الكرنب لو فرضنا جدلًا أنه تم تجميده فمن المفترض أن يوضع في الصالون كقطعة فنية فريدة ومميزة، مشددًا على أنه كان من أكثر الأكلات الاقتصادية التي لا تكلف البيت المصري في زمن سابق.

وتابع: أفضل ورق العنب ومحشي الكوسة والباذنجان والفلفل، والمحشي من "أعظم الأكلات"، وأفضله على بعض أنواع اللحوم، لما له من طابع خاص ومذاق مميز.

وأشار الإعلامي إلى حبه للبقلاوة والكنافة والبسبوسة، لكنه أكد أنه لا يفرط في تناولها، خاصة خارج شهر رمضان، إذ يكتفي بكميات بسيطة على فترات متباعدة.

واختتم محمود سعد، حديثه بالتأكيد على أنه لا يعاني من الحرمان من أي نوع من الطعام، موضحًا أنه يتعامل مع الأكل ببساطة، وأن فكرة "لو الأكل مش بيتخن" جعلته يختار المحشي كأكثر الأكلات التي يفضلها يوميًا دون تردد.


