تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة، وفي مقدمتها مواعيد غلق المحال ومد التصالح على مخالفات البناء.

الحكومة عن مد التصالح على مخالفات البناء: مصلحة المواطن أولوية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن هذا المد تم أكثر من مرة في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات.

الحكومة: تعديل مواعيد غلق المحال ورفع سعر القمح لدعم الفلاحين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، وأنها تحرص على تأمين احتياجات المواطنين لتجنب أي نقص فيها.

ياسمين عز عن مبادرة تيسير الزواج في المنيا: "هو رايح يتجوز حتشبسوت؟"

علقت الإعلامية ياسمين عز على مبادرة "تيسير الزواج" في المنيا، ساخرة من تحديد 150 جرام ذهب لصاحبة المؤهل العالي و100 جرام فقط لصاحبة المؤهل المتوسط، متسائلة: "الله على العدل يا ولاد، هو رايح يتجوز حتشبسوت؟".

البترول: خطة لحفر 101 بئر استكشافية باستثمارات 1.3 مليار دولار

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة وضعت خطة استكشاف لعام 2026 بالتعاون مع الشركاء، تتضمن حفر 101 بئر استكشافي باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار، منها 14 بئرًا في البحر المتوسط.

الحكومة: تعديل مواعيد غلق المحال ورفع سعر القمح لدعم الفلاحين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، وأنها تحرص على تأمين احتياجات المواطنين لتجنب أي نقص فيها.