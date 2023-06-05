وزير الري: أسبوع القاهرة للمياه علامة فارقة في جدول الأعمال الدولي للمياه

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع دانيال جوستافسون، الممثل الخاص للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وعبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ونصر الدين حاج، الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو في مجال المياه، والتنسيق المشترك خلال الفعاليات الدولية المختلفة لوضع المياه على أجندة العمل المناخي العالمي.

وأشار الدكتور سويلم إلى ما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات كبرى في مجال تحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية المحصولية في ظل الترابط الهام بين الماء والغذاء، مؤكدا ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية بإفريقيا.

وأوضح أن أحد المشروعات التي تعمل عليها الوزارة حاليا هي مشروعات التوسع في نظم الري الحديث طبقا لدراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه مع مراعاة تأثير الري الحديث على باقي عناصر المنظومة المائية مع التحول لنظم الري الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين كأولوية أولى، مع السعي لتعزيز قدرات الوزارة في مجال مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق "الاستشعار عن بعد" بما يُسهم في تحسين الممارسات الزراعية وإدارة المياه بكفاءة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن منظمة الفاو تُعد شريكا استراتيجيا للوزارة في العديد من الفعاليات الدولية مثل أسبوع القاهرة للمياه وفعاليات المياه المنعقدة ضمن مؤتمرات المناخ، حيث استعرض الإجراءات التحضيرية لأسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار إلى أن الأسبوع أصبح علامة فارقة ومميزة في جدول الأعمال الدولي للمياه، كما أصبح منصة هامة لرفع صوت القارة الإفريقية على المستوى الدولي خاصة في مجالي المياه وتغير المناخ.

كما أشار الدكتور سويلم، إلى مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية في إدراج المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وهو ما تجلى خلال فعاليات المياه ضمن مؤتمر COP27 حيث تم ذكر المياه خلال قرارات المؤتمر لخمس مرات (للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ).

وأطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe، وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لمنظمة الفاو لدعم هذه المبادرة والتي تهدف لتنفيذ مشروعات بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على بناء قدرات المتخصصين في مجال المياه من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة.

وتعمل مصر على المستوى القاري -من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الإمكاو)- على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال المياه، والخروج برسائل موحدة تعرض احتياجات القارة الإفريقية في جميع المحافل الدولية.