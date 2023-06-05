10 صور لشقق سكن لكل المصريين بالألوان الجديدة



كتب- محمد عبدالناصر:

اعتمدت أجهزة المدن الجديدة على ألوان متنوعة لشقق سكن لكل المصريين والتي يتم تنفيذها لمحدودي ومتوسطى الدخل.

ونستعرض عدد من الصور، تم رصدها من خلال جولات رؤساء الأجهزة خلال الفترة الحالية، حيث يتم متابعة معدلات تنفيذ المشروعات يوميا، استعدادا لتسليم الوحدات للحاجزين.

وتم اعتماد ألوان شملت اللون الروز والأزرق والأخضر لتشطيب واجهات عمارات مشروع سكن لكل المصريين.

وكان صندوق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلن عن بدء إرسال ملفات العملاء من المتقدمين في شقق سكن لكل المصريين 4 إلى جهات التمويل استعدادًا لبدء عملية الدراسة الائتمانية قبيل تسليم الوحدات للمستفيدين بها.

وتضمن إعلان "سكن كل المصريين 4"، وحدات جاهزة للتسليم الفوري في 6 محافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، حيث شهد هذا الإعلان إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وانتى التقديم خلال شهر إبريل الماضي.

وتم حجز كل الوحدات في مدن القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينة شطا بمحافظة دمياط.