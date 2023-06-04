الكنيسة القبطية: إصابة البابا تواضروس بالتهاب في العصب السابع

كتب - إسلام لطفي:

قالت الكنيسة القبطية، اليوم الأحد، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلى قداس عيد حلول الروح القدس صباح اليوم، في كينج مريوط، لكنه تعرض بعدها لوعكة صحية طارئة.



وذكر بيان الكنيسة، أنه أجريت للبابا فحوصات طبية دقيقة، كشفت إصابة البابا بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.



وعلى هذا سيتم تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا، طالبين سرعة الشفاء وكامل الصحة لأبينا وراعينا بشفاعة أمنا العذراء مريم وآبائنا الرسل ومصاف القديسين.