إعلان

BBC

الكنيسة القبطية: إصابة البابا تواضروس بالتهاب في العصب السابع

05:27 م الأحد 04 يونيو 2023
الكنيسة القبطية: إصابة البابا تواضروس بالتهاب في العصب السابع

البابا تواضروس الثاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - إسلام لطفي:

قالت الكنيسة القبطية، اليوم الأحد، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلى قداس عيد حلول الروح القدس صباح اليوم، في كينج مريوط، لكنه تعرض بعدها لوعكة صحية طارئة.

وذكر بيان الكنيسة، أنه أجريت للبابا فحوصات طبية دقيقة، كشفت إصابة البابا بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

وعلى هذا سيتم تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا، طالبين سرعة الشفاء وكامل الصحة لأبينا وراعينا بشفاعة أمنا العذراء مريم وآبائنا الرسل ومصاف القديسين.

3

سوق مصراوى

البابا تواضروس الكنيسة القبطية التهاب العصب السابع

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

وفاة أرملة صفوت الشريف.. وحفيدتها تكشف موعد الجنازة والعزاء
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا .