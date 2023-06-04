برلماني لـ"مصراوي": الشعب لا يشعر بعدد كبير من الأحزاب.. ولا يعرف أسمائهم

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إنه يوجد عدد كبير من الأحزاب السياسية لا يشعر بها الشعب المصري ولا يعرف أسمائهم، ولا يشعر بنمو أو ثراء في الحياة السياسية حتى الآن.

وأضاف في تصريح لـ"مصراوي"، أن الكل يرى الأحزاب الممثلة في البرلمان وهم عبارة عن 13 حزبا، من خلال نوابهم وأعضائهم الذين يشاركون في قضاء احتياجات ومصالح الشعب من خلال قنوات شرعية بينهم والحكومة.

وتابع: حتى يحدث تغيير ويشعر به الشعب، فلا يجوز أن تكون كل تلك الأحزاب موجودة، ولا نحتاج إنشاء أحزاب جديدة، ولكن نحتاج تفعيل وتقوية الموجود منها.

وأشار إلى أنه من الأفضل حدوث اندماجات بين الأحزاب الموجودة، موضحًا أنه إذا تُرك الأمر للاتفاق كما هو موجود في القانون فلن يتفقوا، ويجب أن يكون هناك اندماج إلزامي ويتحقق من خلال القانون.

واقترح وضع قانون يقر أن الأحزاب غير العاملة وغير الجادة مع شروط معينة، مجبرة على الاندماج.

واستطرد: لا نريد حل الأحزاب، وعندما تندمج يكون لها كيانات حزبية كبرى على أرض الواقع ويبدأ يشعر بها المواطن وتدعمها الدولة.