ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

"الزراعة في أسبوع".. الإفراج عن 201 ألف طن ذرة وصويا وتوفير اللحوم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس، غدا السبت، حيث يكون معتدل في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت الهيئة أن الطقس خلال ساعات الليل يكون معتدل على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تصل إلى 3 درجات.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: