حالة الطقس لمدة 6 أيام.. تحذير من التعرض المباشر للشمس

الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تعلن توقعات آخر يوم في شهر يونيو

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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المحسوسة على مدار 6 أيام قادمة اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 يوليو 2023.

طقس الأيام القادمة

قالت هيئة الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع المناطق.

وحذرت الأرصاد من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

وحول الطقس اليوم الجمعة، أوضحت الأرصاد وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البخري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت أيضا إلى وجود نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليىة الغربية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

طقس 48 ساعة يومي السبت والأحد

يوجد نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وحول حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 3 يوليو حتى يوم الأربعاء 5 يوليو 2023، وجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.