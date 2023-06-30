بطول 4.6 كم.. 10 معلومات عن محور ناهيا الجديد بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

تُنفذ الحكومة مشروع محور "ناهيا" الجديد في الجيزة، بالتزامن مع ما تشهده المحافظة من مشروعات قومية لتحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات القومية التي ستعالج بشكل كبير الاختناقات المرورية بالعديد من القطاعات بالمحافظة وتسهل من حركة سير المركبات بين مختلف الأحياء والمدن كما تربط مسار الحركة مع المحافظات المجاورة.

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن تفاصيل المحور الجديد على النحو التالي:

- إنشاء محور مروري جديد بامتداد 4.6 كيلو متر.

- المحور يبدأ من الطريق الدائري ببولاق الدكرور وحتى ترعة المريوطية بمركز ومدينة كرداسة.

- تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى.

- ردم المصرف وإنشاء محور مروري بديلاً عنه لتحسين الحركة المرورية.

- المحور يخفف الضغط على المحاور المؤدية من وإلى مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.

- معدلات التنفيذ تجرى للانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.

- تحويل مصرف "ناهيا" إلى ترعة عبدالعال البحرية، بعد حفرها وتعميقها لتغطية المصرف لإنشاء المحور الجديد.

- يهدف تحويل المصرف إلى القضاء على التلوث بمناطق بولاق الدكرور والمعتمدية وناهيا بكرداسة.

- يخدم محور "ناهيا" نحو مليوني مواطن في بولاق الدكرور وكرداسة والمعتمدية.

- يهدف المشروع إلى تحسين البيئة لأهالي المناطق المذكورة أعلاه.

وأشاد محافظ الجيزة، بدور الدولة في الاهتمام الكبير بتنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي على رأسها تطوير شبكة الطرق والمحاور، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وهو ما يؤدي لجلب مزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى الصورة الحضارية نتيجة لأعمال التطوير.