عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا مع رئيس حي العجوزة ونواب رئيس الحي؛ لمناقشة عدد من الملفات الحيوية.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير، العام لمحافظة الجيزة، وطه عبد الصادق، رئيس حي العجوزة.

واطّلع المحافظ، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأحد، خلال اللقاء، على جهود الحي في تطوير ورفع كفاءة عدد من المواقع الحيوية، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مدخل ميدان لبنان، وجارٍ تطوير المنطقة أسفل كوبري 15 مايو، بالإضافة إلى رفع كفاءة ميدان الفالوجا ومثلثة جزيرة العرب بشارع جامعة الدول العربية، وتطوير مدخل أرض اللواء بأعمال الإنترلوك والبلدورات وزراعة المسطحات الخضراء.

ووجّه المحافظ، بتكثيف أعمال النظافة والإشغالات خاصة بمنطقة أرض اللواء نظرًا لكثافتها السكانية، مع ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها.

وتناول الاجتماع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، حيث تم الانتهاء من أغلب المشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 97%، بما ساهم في تحسين مستوى الخدمات وتطوير عدد من الشوارع بالحي باستخدام بلاط الإنترلوك.

وشدّد المحافظ على أهمية تعظيم موارد الحي وتحقيق الانضباط في تحصيل الإيرادات بما يسهم في تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع موقف البت في طلبات التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث بلغت نسبة الإنجاز 90.58% بإجمالي 2578 طلبًا حتى 5 أبريل 2026، ووجّه المحافظ بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، لسرعة إنهاء الطلبات الجديدة.

وفيما يتعلق بتراخيص المحال العامة بلغ عدد الطلبات المقدمة 469 طلبًا تم الانتهاء من إصدار 288 رخصة منها بنسبة 73%، مع التأكيد على تسريع وتيرة الإنجاز في هذا الملف.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية بالتنسيق مع مديرية التموين لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن.