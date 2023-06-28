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طقس ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الخميس

02:43 م الأربعاء 28 يونيو 2023
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    حرارة الطقس
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كتب- إسلام لطفي:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة خلال يوم غدٍ الخميس، حيث يشهد اعتدال في الحرارة على الأنحاء كافة خلال الصباح الباكر.
والطقس يكون حار رطب في فترة النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعود الطقس إلى حالة الاعتدال في فترة الليل على الأنحاء كافة.
وأوضحت أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.
وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري إلى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 23.
والسواحل الشمالية الغربية 23 و32 و22 وشمال الصعيد 36 و38 و24 وجنوب الصعيد 40 و41 و27.

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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